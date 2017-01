Luca Toni, tenero papà di Bianca

Marta Cecchetto, premurosa e felice in Versilia

17/7/2013

foto Diva e Donna

Si intravede una testina con tanti capelli neri tra le braccia possenti del suo papà. E' quella di Bianca, figlia di Luca Toni e Marta Cecchetto. In vacanza in Versilia, i neo genitori hanno attenzioni solo per la loro piccola creatura, nata il 20 giugno, che coccolano e riempiono di premure. Finalmente, dopo il tragico lutto dello scorso anno, la coppia può tornare ad essere felice.

Luca e Marta al ristorante non riescono a staccare gli occhi dalla loro bambina che si trova a pochi passi da loro, sorvegliata da una tata premurosa. Entrambi seduti si alternano per andarla a controllare: la modella, come mostrano le immagini di Diva e Donna, le accarezza teneramente la testa e le schiocca delicati baci sulla fronte, il calciatore invece si perde scrutando quel piccolo visino.



Dopo il grande dolore per la scomparsa prematura del loro neonato avvenuta lo scorso anno, proprio a giugno, la coppia, che si era chiusa in un doloroso silenzio, assapora nuovi attimi di gioia con Bianca.