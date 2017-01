E' nato il figlio di Belen e Stefano De Martino

Il piccolo Santiago partorito senza cesareo alla Clinica Mangiagalli di Milano

9/4/2013

foto Twitter

Belen è mamma! Dopo tanta attesa la notizia è arrivata, con tanto di conferma dall'ufficio stampa. La showgirl argentina ha partorito alla clinica Mangiagalli di Milano intorno alle 15 e non c'è stato bisogno del cesareo. Il peso del bebé è di 3.3 chili. Sia la mamma che il piccolo Santiago stanno bene e Belen e Stefano De Martino, come è comprensibile, sono al settimo cielo.



Belen durante la gravidanza è stata seguita da Luigi Fedele, Direttore del Dipartimento di Scienze materno-infantili della clinica Mangiagalli di Milano. Dopo il parto naturale mamma e bambino stanno benissimo, circondati dall'affetto dei familiari nella stanza della clinica milanese. Inoltre la showgirl avrebbe donato il cordone ombelicale alla banca dell'ospedale per la conservazione delle cellule staminali. Un gesto di solidarietà molto apprezzato dai medici che l'hanno tenuta in cura. Assieme a Belen e Santiago c'è anche Stefano De Martino che ha, momentaneamente, lasciato i suoi impegni nel Corpo di Ballo di "Amici" per correre dalla sua amata.