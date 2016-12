Gb, nato il figlio di William e Kate

Un boato della folla e gente che gridava "viva il royal baby". Così la gente assiepata al di fuori della Lindo Wing di Londra ha accolto la nascita del figlio di Will e Kate. A migliaia di persone ora aspettano che la notizia sia portata a Palazzo.



William: "Non potremmo essere più felici" - "Non potremmo essere più felici". Sono le prime parole che il principe William ha diffuso questa sera dopo la nascita di suo figlio e della duchessa di Cambridge.



Nato alle 17.24 e pesa 4 kg - Il bimbo, il cui nome non è stato ancora reso noto, è nato alle 16.24 ora di Londra, le 17.24 in Italia. Il bambino pesa otto libbre e 6 once, poco meno di 4 kg. La duchessa di Cambridge, Kate Middleton, sta bene ma resterà comunque in clinica almeno fino a domani, secondo quanto riferiscono fonti di palazzo.



Il ginecologo: "Bimbo bellissimo" - E' "un bambino bellissimo, è un bambino meraviglioso". Lo ha detto il dottor Marcus Setchell, l'ex ginecologo della regina che ha quidato l'equipe di medici che ha seguito Kate lungo la gravidanza e nel parto. Lo riferisce la Bbc.



Carlo: "Sono molto orgoglioso" - Il principe Carlo ha detto di essere "enormemente orgoglioso e felice di essere nonno per la prima volta" e ha aggiunto che questo è "un momento incredibilmente speciale per William e Catherine".



George o Edward? Impazza il toto-nomi - Come si chiama il futuro re? Il palazzo ha già avvertito che il nome del figlio di William e Kate sarà annunciato a tempo debito. Ma a pochi minuti dall'annuncio ufficiale, già impazza sul web il toto-nomi per il royal baby, terzo in linea di successione al trono. Gli allibratori hanno puntato su George, come il padre della regina Elisabetta, ultimo sovrano di sesso maschile di casa Windsor, pagato sei volte la scommessa. Ma nella rosa compaiono anche Charles, come suo nonno, e Edward, nome la cui memoria è legata però alla rinuncia di Eduardo VIII. O magari la spunterà David, come ha suggerito nei giorni scorsi la superstar del pallone David Beckham, "amico" dei due neogenitori? Gli scommettitori, almeno su questo, puntano poco.



Gente da tutto il mondo festeggia erede al trono - Non solo i britannici davanti alla Lindo Wing, come di fronte a Buckingham Palace. C'è gente da tutta Europa e tutto il mondo. "Non abbiamo nulla come questo in Germania - afferma Veronika Schwarz - siamo venuti apposta in Inghilterra per assistere a questo momento storico". Ma con lei ci sono abitanti di tutto il mondo, tantissimi gli italiani. "Che gioia incontenibile, non ho mai visto qualcosa del genere", spiegano Paola e Antonio, anche loro venuti appositamente per l'evento dell'anno ma dall'Italia. Nel coro e nelle urla di gioia si sentono numerosi accenti: ci sono irlandesi, e gli altri eterni rivali degli inglesi, scozzesi, e molti abitanti di Paesi del Commonwealth.