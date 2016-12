Vignale firma le versioni top di Kuga e Edge

Arrivano sul mercato premium i primi Suv Ford Vignale . Si tratta di Kuga , il nuovo modello da pochi giorni a listino anche in Italia, e il più grande Edge . Con le stimmate del brand Vignale , storica carrozzeria piemontese, Ford firma le sue versioni più esclusive, come già successo con la berlina ammiraglia Mondeo e con il monovolume sportivo S-Max .

Quel che contraddistingue i Suv Ford Vignale è la qualità, espressa a tutti i livelli. Non soltanto ci sono sellerie interne in pelle pieno fiore di pregevole fattura artigianale, né le più evolute tecnologie di bordo, ma già le superfici esterne di carrozzeria sono super esclusive. Per realizzarle, nello stabilimento spagnolo di Valencia, si utilizza uno speciale trattamento antipolvere che sfrutta le proprietà dʼassorbimento delle piume, alcune lunghe fino a 76 centimetri. E per marcare lʼeleganza e lʼesclusività di queste versioni top di gamma, sia Kuga Vignale che Edge Vignale dispongono di colorazioni speciali: Grigio Milano per il primo modello e Ametista Scura per Edge Vignale.