Ecco Vignale, il brand premium Ford

Il monovolume S-Max Vignale sarà ordinabile già dalle prossime settimane , mentre la Mondeo Vignale a 5 porte e il Suv Edge Vignale arriveranno nel 2017. Oltre alla griglia specifica e ad altri dettagli di stile, la gamma premium esibisce allʼinterno dotazioni di lusso, come le sellerie in pelle Windsor con impunture a vista nelle tonalità o chiara Cashmere o scura Ebony. La gamma offre di serie anche il Sync 3 , ultima evoluzione del sistema multimediale con schermo touch e comandi vocali, e che è in grado di riconoscere il linguaggio e rispondere a richieste tipo: "Ho voglia di un caffè”, "Devo fare rifornimento”, "Trova un parcheggio". Sync 3 dà indicazioni per trovare un bar, un distributore di carburante o un parcheggio nelle vicinanze . Il sistema ovviamente integra le funzionalità degli smartphone Apple CarPlay e AndroidAuto.

La gamma Ford Vignale dispone di tecnologie come la riduzione attiva del rumore (Active Noise Control), che migliora lʼabitabilità interna. Tra le motorizzazioni spicca il nuovo TDCi biturbo a gasolio da 210 CV. La gamma premium Ford sarà distribuita all'interno delle Vignale Lounge presso i FordStore, e lì i clienti possono scoprire tutte le possibilità di personalizzazione della propria vettura e i servizi esclusivi del mondo Vignale. Tra questi la Vignale Collection 2016 ‒ disponibile anche sul sito www.vignalecollection.com ‒ con l'elenco di oggetti come la custodia per iPad in pelle cucita a mano, borse da ufficio, una batteria ausiliaria per smartphone, stilografiche Lamy, portadocumenti, portaocchiali e così via.