La griffe Vignale per Ford S-Max

Il Salone auto di Torino al Parco Valentino non è soltanto una kermesse di auto meravigliose, ma anche un interessante scenario delle ultime novità di prodotto disponibili per il mercato italiano. Tra queste spicca la Ford S-Max Vignale , versione davvero esclusiva del bel monovolume, che accompagna il grande Suv Edge, presto disponibile nelle concessionarie Ford.

Vignale consolida il ruolo di brand premium della gamma Ford e ha già conquistato il pubblico con la Mondeo. Ora la griffe approda su S-Max e lo caratterizza esteticamente per le finiture cromate o nero-satinate e i componenti in alluminio. All’interno spiccano i pellami pieno fiore, con impunture a vista a rivestire sedili e portiere e proposti sia in tonalità chiara Cashmere che scura Ebony. In quest’ultima tonalità il rivestimento include anche console e pannello strumenti. La gamma motori include il 2.0 EcoBoost benzina da 240 CV con cambio automatico e i tre 2.0 TDCi a gasolio con livelli di potenza di 150, 180 e 210 CV e cambi manuale o automatico. Ford S-Max Vignale dispone anche sulle versioni top di gamma della trazione integrale.