Ford Edge, il Suv ai massimi livelli Grande personalità e contenuti top

Arriva in Europa Ford Edge, il Suv top di gamma della Casa, e Tgcom24 lʼha provato sulle strade intorno a Monaco di Baviera e in città. Un veicolo imponente, di spessore, ma che si guida con facilità e assicura unʼottima visibilità, anche per la seduta alta ma non troppo, che lo rende agile nonostante le dimensioni. Viste le specifiche europee, Ford propone Edge soltanto con motori a gasolio, e abbiamo provato il 2.0 TDCi da 210 CV con lʼottimo cambio automatico.

La prima qualità da sottolineare è il comfort: Edge è unʼauto silenziosissima, dotata dellʼActive Noise Control che riduce la rumorosità molesta allʼinterno dellʼabitacolo e permette una guida più rilassata. La versione Sport da noi provata non manca assolutamente di nulla e ammicca a una guida più dinamica. Il test drive ha puntato sullʼeccellenza del sistema 4x4, proposto sempre di serie da Ford, e in mezzo ad un bosco della Baviera è stato allestito un percorso offroad con tratti difficoltosi in salita e in discesa, pane per i denti di Edge. La trazione integrale si accompagna al sistema anti-rollio e al controllo di stabilità con Curve Control, che calibra la potenza del motore e agisce sui freni per aiutare il guidatore a mantenere il controllo del veicolo in ogni condizione. La marcia impeccabile, quasi automatica, di questo Suv si avvale anche del nuovo servosterzo a rapporto variabile tra giri del volante e direzione delle ruote, riducendo del 40% lo sforzo sul volante e favorendo le frenate, con spazi di arresto più corti del 10%.

Il look prettamente “americano” ha condizionato lʼarrivo da noi di Edge, la cui prima generazione era esclusiva del Nord America, ma le distanze che si accorciano nel mondo globale ha ridotto anche le differenze di gusto tra gli automobilisti delle due sponde dellʼAtlantico, e Ford non disdegna di ripetere col suo grande Suv un successo analogo a quello della sportiva Mustang. Il parabrezza molto inclinato garantisce una maggiore aerodinamica, mentre i fari sono a LED sia davanti che dietro, e qui spicca anche il doppio terminale di scarico posteriore. Di serie i cerchi in lega sono da 19 pollici, i retrovisori esterni sono ripiegabili elettricamente e riscaldabili. Per il comfort spiccano il climatizzatore bizona e il parabrezza con funzione di sbrinamento rapido.

I modelli commercializzati in Italia hanno unʼelevata dotazione di sicurezza: la telecamera frontale con visuale a 180 gradi, le cinture di sicurezza posteriori con airbag integrato, che in caso dʼimpatto riducono il carico su testa, spalle e collo, la riproduzione dei segnali stradali nel contachilometri. Come Kuga, il portellone posteriore si apre senza mani passandovi sotto il piede. Il sistema dʼinfotainment Sync 2 si avvale di comandi vocali e touch screen 8 pollici. Tre allestimenti ‒ Plus, Titanium e Sport ‒ e forbice di prezzi che va da 46.250 a 53.750 euro, questʼultimo riferito alla nostra versione. Previsto anche il finanziamento con rate mensili da 350 euro.