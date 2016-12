Semestre da record per Renault in Italia

Era dal 1985 ‒ 31 anni fa ‒ che il gruppo Renault non raggiungeva una quota mercato così alta nel nostro Paese. Nel primo semestre di questʼanno , grazie al +27% di immatricolazioni rispetto allo stesso periodo 2015, Renault è salita al 9,7% di quota mercato in Italia , un primato fra tutti i costruttori stranieri. Ce ne parla nellʼintervista sotto Bernard Chretien , numero uno di Renault Italia.

Le notizie positive sono varie: l’Italia è il secondo mercato al mondo per il Gruppo Renault, dopo la Francia. Con quasi 30 mila unità, la Clio è lʼauto straniera più venduta nella penisola (e a breve arriverà il restyling dellʼattuale generazione), mentre Captur continua a sorprendere e con 16.285 unità immatricolate guida nel suo segmento. Il dato del primo semestre 2016 ‒ 108.791 immatricolazioni ‒ contiene sia lʼandamento auto che dei veicoli commerciali. Questi ultimi sono particolarmente positivi, con un esplicito +40% delle vendite rispetto a un anno fa. Va detto che il mercato “gira” abbastanza bene questʼanno e tanti costruttori stanno incrementando le vendite. Il singolo brand Renault vale 78.260 nuove vendite, il 33% in più dei primi 6 mesi 2015, e ancora deve assestare il lancio dei nuovi modelli: Talisman berlina e SW e nuova Megane, mentre in rampa di lancio è la nuova generazione di Scenic.