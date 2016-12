Renault Scenic, quasi un crossover

Sono passati 20 anni dalla prima Scenic , e lʼobiettivo di imporre agli automobilisti europei un monovolume compatto, di dimensioni medie ma molto spazioso, Renault può dire di averlo raggiunto. Ne ha vendute 5 milioni di unità , di tre differenti generazioni, e ora la Casa francese si appresta a lanciare la quarta. Con una virata verso il segmento dei crossover , evidenziato dal look e dallʼassetto più alto da terra.

Fin dagli esordi, Renault Scenic ha convinto gli automobilisti europei e ora si presenta loro con un rinnovamento totale, che riguarda lʼintera gamma della Megane, dal cui pianale la Scenic deriva. A cominciare dal punto di vista estetico, è più lunga (supera i 4,4 metri) e più larga, ma con sbalzi ridotti, e presenta un ampio parabrezza con visione panoramica, come su Espace, e vanta anche una migliore visibilità laterale. La firma luminosa è inedita e punta su fari a forma di C, a LED sulle versioni alto di gamma. Fiore allʼocchiello saranno le versioni con carrozzeria bicolore, dove il tetto contrasta col resto della carrozzeria, mentre nella gamma di cerchi in lega si arriva a misure da 20 pollici.