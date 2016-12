Renault Clio, lifting per blindarne il successo

Sulla scena internazionale Renault Clio è presente da 26 anni . Ma lʼauto non sembra proprio risentire il peso degli anni, visto che lʼattuale modello lanciato nel 2012 (quarta generazione) è ancora lʼauto straniera più venduta in Italia nel corso del 2016 . E in Europa è seconda soltanto alla Golf. Renault prepara però il restyling, che sarà nelle concessionarie italiane a partire da settembre.

Le novità estetiche si concentrano perlopiù davanti, con la griglia frontale e la parte inferiore della calandra ridisegnate . Inedito anche il design del paraurti posteriore, irrobustito, mentre nella gamma colori entrano tre nuove tinte: Rosso Intenso, Grigio Titanio e Bianco Nacré. Ci sono pure nuovi cerchi, nuove rifiniture e un programma di personalizzazione rinnovato. Nuova Clio beneficia dei materiali provenienti dall’alto di gamma Renault , le sellerie sono tutte nuove e la plancia e i pannelli presentano materiali “soft touch”. Alta la dotazione hi-tech, con navigatore Smart Nav Evolution e il sistema dʼinfotainment R-Link Evolution . Tra gli optional il Parking Camera e il sistema “Easy Park Assist” di parcheggio automatico. Per la prima volta su unʼauto di segmento B, è disponibile come optional la qualità dell’impianto audio Bose Sound System .

Nella gamma motori entra il 1.5 Energy dCi 110 CV a gasolio, cui è associato un cambio manuale a 6 marce. Anche il turbo benzina TCe 120 CV ha questo cambio manuale a 6 marce. La gamma motori si completa con i benzina 1.2 da 75 CV e turbo TCe 90 CV, e con i due diesel dCi da 75 e 90 CV. Su questʼultima e le due unità da 110 CV è disponibile anche il cambio automatico a doppia frizione EDC a 6 rapporti. Tre i livelli di equipaggiamento (Life, Zen, Intens) sia per la 5 porte che per la SW Sporter, ma cʼè anche un livello Business per i professionisti e due versioni Renault Sport da 200 e 220 CV per i più sportivi. I prezzi della nuova Renault Clio partono da 13.350 euro, la Sporter costa 800 euro in più a parità di allestimento.