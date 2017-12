8 dicembre 2017 09:30 Renault celebra la Clio con la Duel Collection Esclusiva e raffinata, partner sono Moschino e Shazam

Nei primi 10 mesi dellʼanno sono state 45 mila le Renault Clio vendute in Italia. Un dato che ne fa lʼauto straniera più venduta sul nostro mercato, e non è una sorpresa perché sono 5 anni di fila che conquista il titolo di straniera più amata. Per omaggiarne il successo, Renault Italia ha deciso di lanciare una serie speciale Duel Collection, anzi due, perché le versioni si chiamano Duel e Duel2.

Due modelli decisamente fashion, rifiniti con cura e tecnologici, che per il lancio si avvalgono di partner come Moschino e Shazam, la maison di moda e la celebre app per smartphone. Le due nuove serie speciali Duel Collection sono proposte sia per la Clio 5 porte che per la station wagon Sporter, e si caratterizzano per il nero lucido dei retrovisori esterni (ripiegabili elettricamente) e delle modanature laterali. Molto ricco lʼequipaggiamento standard dei due modelli, tra le dotazioni si sicurezza ci sono la telecamera di parcheggio, il navigatore con touchscreen da 7 pollici e impianto radio DAB, i sensori fari e pioggia e i fendinebbia.