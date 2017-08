14 luglio 2017 09:00 Il 2017 di corsa di Renault Italia, 10% di quota mercato La Clio è lʼauto straniera più venduta

Avere tanti modelli, una presenza capillare in ogni segmento, e una gamma che ha lʼetà media più giovane aiuta a crescere. E forse a conquistare oggi quei clienti che ci si porterà dietro per molti anni. Lo sa bene Renault, che grazie a questa strategia è riuscita crescere dellʼ11,8% nel primo semestre 2017 in Italia, raggiungendo la soglia record del 10% di quota mercato.

La gamma più giovane sul mercato 1 di 15 Ufficio stampa Ufficio stampa La gamma più giovane sul mercato 2 di 15 Ufficio stampa Ufficio stampa La gamma più giovane sul mercato 3 di 15 Ufficio stampa Ufficio stampa La gamma più giovane sul mercato 4 di 15 Ufficio stampa Ufficio stampa La gamma più giovane sul mercato 5 di 15 Ufficio stampa Ufficio stampa La gamma più giovane sul mercato 6 di 15 Ufficio stampa Ufficio stampa La gamma più giovane sul mercato 7 di 15 Ufficio stampa Ufficio stampa La gamma più giovane sul mercato 8 di 15 Ufficio stampa Ufficio stampa La gamma più giovane sul mercato 9 di 15 Ufficio stampa Ufficio stampa La gamma più giovane sul mercato 10 di 15 Ufficio stampa Ufficio stampa La gamma più giovane sul mercato 11 di 15 Ufficio stampa Ufficio stampa La gamma più giovane sul mercato 12 di 15 Ufficio stampa Ufficio stampa La gamma più giovane sul mercato 13 di 15 Ufficio stampa Ufficio stampa La gamma più giovane sul mercato 14 di 15 Ufficio stampa Ufficio stampa La gamma più giovane sul mercato 15 di 15 Ufficio stampa Ufficio stampa La gamma più giovane sul mercato leggi dopo slideshow ingrandisci

Unʼoffensiva di prodotto davvero ragguardevole, che porta il gruppo Renault (insieme al brand Dacia) alla miglior quota mercato in Italia degli ultimi 33 anni! Discorso che vale sia per le auto passeggeri che per i veicoli commerciali. E la ciliegina sulla torta è rappresentato dal fatto che la Clio si conferma lʼauto straniera più venduta nella penisola: ben 33.195 unità immatricolate in metà anno. Risultati di cui ci parla in questo video Bernard Chretien, a capo della filiale italiana del gruppo transalpino. Il quale ha venduto nei primi 6 mesi dellʼanno 122 mila vetture, di cui 86.500 a marchio Renault (+10,3% rispetto allo stesso periodo del 2016) e il resto Dacia.

Oltre alla Clio, a raccogliere grandi apprezzamenti è il Suv piccolo della gamma: Captur. Leader nel suo segmento, è stato acquistato da quasi 16 mila italiani questʼanno e si presenta adesso rinnovato, tanto che darà i suoi frutti sulle classifiche di vendita alla fine del 2017. Quanto alle gamme medio-alte, il rinnovamento dei segmenti C e D è stato completato con lʼarrivo della nuova Grand Scénic (per spaziosità, favolosa!) e della Megane Grand Coupé di cui Tgcom24 vi propone oggi la prova. Senza dimenticare che Renault Espace, con 1.156 unità immatricolate, è il monovolume grande leader in Italia.