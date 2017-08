10 luglio 2017 08:15 I grandi spazi di Renault Megane Grand Coupé Grande personalità e tecnologia alle stelle

Una carrozzeria “classica”, eppure nuova. Renault Megane Grand Coupé è la versione 4 porte berlina della media francese di segmento C. Una carrozzeria ormai ridotta a una nicchia esigua sul nostro mercato, ma che dimostra di poter evolvere in forme più dinamiche e sportive. Grand Coupé non è in effetti un nome a caso, ma lʼinterpretazione Renault della carrozzeria berlina/coupé, come già visto su alcuni modelli premium dei costruttori tedeschi.

Siamo andati nel Basso Salento a provarla, in entrambe le motorizzazioni dCi a gasolio da 110 e 130 CV. Volendo cʼè anche un turbo benzina 130 CV, ma i consumi irrisori dei due diesel sono un atout indubbio. Lʼappeal del design esterno è la cosa che colpisce subito: le linee sono fluide, allungate ed eleganti, chiudono con una coda “corta” di taglio sportivo, che però non riduce la capacità del vano bagagli (550 litri). Design da coupé rivela pure il grande tetto panoramico in vetro, che crea continuità tra il parabrezza e il lunotto. Lunga 4,63 metri, con un bel passo di oltre 2,7 metri e ruote da 18 pollici, la Megane 4 porte mira a “sfondare” nel segmento superiore. Molto bella la firma luminosa davanti, con i fari a forma di C che adottano la tecnologia LED a effetto 3D.

Già sʼintuiva dal passo lungo e la conferma arriva saliti a bordo: gli interni si mostrano più spaziosi della Megane 5 porte e offrono tanto comfort per conducente e passeggeri. Lo spazio per i passeggeri posteriori offre un raggio alle ginocchia di 216 mm (37 mm in più della 5 porte) e maggior spazio libero sopra la testa. La Grand Coupé si dimostra così non soltanto lʼespressione 4 porte del progetto Megane, ma unʼauto con una personalità tutta sua, e molto forte. A conferma di ciò arriva la tecnologia, sempre più diffusa sulle Renault di ogni segmento, sia quella comfort che lʼelettronica di sicurezza. Sul nostro modello cʼè il Cruise Control Adattativo, che non solo mantiene la distanza di sicurezza in automatico, ma la adatta anche alla velocità del veicolo che ci sta davanti. Altro esempio di tecnologia “intelligente” è l’apertura del bagagliaio passandovi il piede sotto.