Renault Clio mette il Turbo al Gpl

Lʼimpianto per il gpl è montato in fabbrica sulla motorizzazione Energy TCe 90, un propulsore a benzina di nuova concezione forte di 90 CV. La sovralimentazione turbo è erogata tanto per la marcia a benzina quanto per quella a gpl, e sorprende per le prestazioni niente male: da 0 a 100 km/h in 12,2 secondi. La coppia massima di 140 Nm è pronta fin dai 2.500 giri/minuti e ciò consente spunti vivaci fin dai bassi regimi. Ma soprattutto Renault Clio Turbo Gpl si caratterizza per lʼefficienza: lʼautonomia di marcia coi due serbatoi pieni raggiunge i 1.500 km! In pratica un viaggio lungo tutta la penisola senza soste al distributore. E senza dimenticare che il gpl è ammesso alla circolazione anche quando ci sono divieti e blocchi del traffico.