14 aprile 2016 Porsche 911 R, una GT che viene da lontano Motore boxer da 500 CV!

Una granturismo che sʼispira alle sportive classiche anni 60, come la Porsche 911 R che nel 1967 corse la Targa Florio. Nasce da lì, da quella vocazione sportiva, la nuova 911 R ‒ R come Racing ‒ omologata per la circolazione stradale. Porsche ne produrrà 911 esemplari soltanto ed è già ordinabile, il prezzo è di 195.339 euro, IVA ed equipaggiamento specifico inclusi.

Non pensate però che le origini classiche della granturismo di Stoccarda condizionino la nuova 911 R. Tuttʼaltro, perché questa è una delle auto più moderne del panorama sportivo e vanta la tecnologia più avanzata, come i sedili avvolgenti in guscio di carbonio e i freni in carboceramica. Dispone poi del differenziale posteriore autobloccante, che fornisce la massima trazione, mentre gli pneumatici Ultra High Performance da 20 pollici hanno larghezza 245 mm davanti e 305 mm posteriori. Lʼimpianto di scarico è realizzato in leggero titanio, ma è tutta lʼauto a essere leggera, contiene il peso a 1.370 kg, e con i modelli 911 GT3 e 911 GT3 RS completa un trio di sportive della gamma 911 davvero fenomenale.