Yard Built XV950 “El Raton Asesino”

09:30 - Il mito era quello di Kenny Roberts, la moto una Yamaha YZ550 gialla con le celebri grafiche speedblock anni 70. Nasce da lì la passione di Marcus Walz per le moto da corsa e, qualche anno dopo, il suo lavoro di disegnatore e preparatore tecnico. Lʼultima creazione è la Yamaha XV950 Yard Built “El Ratón Asesino”, nome brutale ma che esprime molto del suo spirito.

La bicilindrica giapponese di quasi un litro di cilindrata è elaborata dal noto preparatore tedesco, al suo terzo progetto di customizzazione con Yamaha in 5 anni. Una moto splendida la “El Ratón Asesino”, naturalmente “one off”, un esemplare e via, realizzata nella livrea blu racing degli anni 70 ma con uno spirito da pura Café Racer. Un capolavoro di design minimalista, con linee pulite e una struttura essenziale, una moto che Walz ha trasformato nella parte posteriore modificando il forcellone e costruendo ex novo un telaietto personalizzato, ciò che cambia sostanzialmente l’assetto del retrotreno e la stessa posizione di guida, chiaramente più aggressiva. Modificata anche la sospensione anteriore Ohlins, ribassata e con molle progressive originali, completamente regolabile.

In queste immagini vediamo il lavoro di preparazione della moto, che esteticamente esprime un tocco di modernità grazie ai mini LED posteriori e alla carena creata ad hoc per il faro anteriore. Il serbatoio è stato modellato a mano e i cerchi sono in magnesio stampati artigianalmente da Mavic, con adattatori custom pensati da Walz. Il look Café Racer si conferma nei semimanubri, che accolgono il comando gas rapido, la pompa del freno e le leve di frizione e freno regolabili.