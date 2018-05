28 aprile 2018 07:50 Quadro Qooder, lo scooter con quattro ruote Sospensioni basculanti per la massima stabilità

Con la Design Week, svoltasi la scorsa settimana, Milano diventa capitale delle idee e anche quelle per muoversi meglio in città fanno capolino. Lo dimostra Quadro Vehicles, il costruttore di scooteroni con sede a Chiasso (ma la creatività tutta italiana dei fratelli Marabese), che in occasione dellʼevento milanese ha presentato Qooder, il suo nuovo scooter a 4 ruote.

Quadro Qooder alla Design Week Da video 1 di 16 Da video 2 di 16 Da video 3 di 16 Da video 4 di 16 Da video 5 di 16 Da video 6 di 16 Da video 7 di 16 Da video 8 di 16 Da video 9 di 16 Ufficio stampa 10 di 16 Ufficio stampa 11 di 16 Ufficio stampa 12 di 16 Ufficio stampa 13 di 16 Ufficio stampa 14 di 16 Ufficio stampa 15 di 16 Ufficio stampa 16 di 16 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Chiaro, la domanda sorge spontanea: quattro ruote? Perché mai ‒ ci si chiede ‒ quante ne ha unʼauto, solo che in più questa ha un tetto quando piove e un abitacolo con più posti a sedere? Lʼidea di fondo da cui è partita lʼazienda ticinese è quella di un mezzo pratico come uno scooter ma che, meglio di uno tradizionale, possa muoversi tra le rotaie dei tram milanesi e il pavé del centro storico senza dover mettere per forza il piede a terra quando si è fermi nel traffico. Altro vantaggio: può essere guidato da chi ha solo la patente B per auto. Non serve la A per motocicli, e quindi pure chi non ha dimestichezza con le due ruote può farsi il suo maxi-scooter metropolitano.

Lʼagilità di Quadro Qooder non è niente male, ma il peso (280 chili!) e la mole (è lungo 2,2 metri) non lo fanno certo brillare con la concorrenza degli scooter “veri”. Il plus è dato invece dal quel sistema basculante delle ruote anteriori (fino a 45 gradi) che funge anche da ammortizzazione. È un brevetto di Quadro e assicura la massima stabilità e sicurezza, anche su fondi viscidi e bagnati. Merito del telaio a quadrilatero e delle ruote da 14 pollici non parallele, ma distanziate di 44 cm davanti e di 55 cm dietro. Il motore non è un mostro di sportività: monocilindrico di 400 cc da 32 CV, ma ha il vantaggio di essere autoportante e ha il differenziale centrale integrato.

In vendita da giugno, nuovo Quadro Qooder costa a partire da 10.990 euro. E nel 2019 è atteso anche E-Qooder, variante elettrica del veicolo. Basterà per le ambizioni dellʼazienda? Lʼobiettivo è arrivare a 30 milioni di fatturato nel giro di pochi anni (un terzo più di oggi), vendendo 5.000 veicoli tra il best-seller Quadro 3 e gli altri come Quadro 4 e Qooder.