Quadro4, lo scooter con quattro ruote

Non azzardatevi a chiamarlo quad, perché il nuovo Quadro4 dellʼazienda ticinese Quadro Vehicles ‒ una delle sorprese più interessanti viste al Motor Show di Bologna ‒ è uno scooter a tutti gli effetti, soltanto con 4 ruote . Alle due ravvicinate anteriori (proprie anche del Quadro3 ) si aggiungono le due posteriori e lo stesso principio delle sospensioni basculanti che hanno reso celebre lʼazienda di Chiasso.

Il fulcro centrale di tutta la produzione Quadro Vehicles sta nelle sospensioni idro-pneumatiche, una tecnologia brevettata a livello internazionale che permette di assorbire ogni asperità della carreggiata, mantenendo costantemente le quattro ruote a terra e rendendo il veicolo sicurissimo anche sul bagnato. Sicuro e stabile, consente persino di non mettere i piedi a terra quandʼè fermo ai semafori. Il nuovo Quadro4 si avvale inoltre del sistema di frenata combinata e bilanciata ‒ 50% anteriore e 50% posteriore ‒ con quattro freni a disco, uno per ciascuna ruota. Una dotazione importante per un mezzo di stazza, che ha le misure di un maxi-scooter e pesa più di 250 chili.