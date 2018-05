Fuorisalone, il popolo del design invade Zona Tortona LaPresse 1 di 17 LaPresse 2 di 17 LaPresse 3 di 17 LaPresse 4 di 17 LaPresse 5 di 17 LaPresse 6 di 17 LaPresse 7 di 17 LaPresse 8 di 17 LaPresse 9 di 17 LaPresse 10 di 17 LaPresse 11 di 17 LaPresse 12 di 17 LaPresse 13 di 17 LaPresse 14 di 17 LaPresse 15 di 17 LaPresse 16 di 17 LaPresse 17 di 17 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci



Quanto al Fuorisalone, che con i suoi 11 distretti ha ormai conquistato tutti i principali quartieri di Milano, la crescita è stata registrata praticamente in tutte le zone, a esclusione di Lambrate che paga il divorzio dall'agenzia che ha seguito il progetto Ventura negli anni scorsi. A confermare l'affluenza record bastano i 7,9 milioni di passeggeri che hanno viaggiato sull'intera rete metropolitana di Atm durante la settimana, 700mila in più rispetto allo scorso anno.



"Un'edizione straordinaria che premia gli sforzi delle imprese per promuovere il meglio del design italiano nella settimana più importante dell'anno", ha commentato Emanuele Orsini, presidente di FederlegnoArredo e di Federlegno Arredo Eventi. "Tutte le forze politiche incontrate in questi giorni hanno confermato vicinanza a un settore, quello della filiera legno-arredo, cruciale per la crescita del Paese, e hanno sottolineato la necessità di mettere in campo politiche industriali organiche ed efficaci, irrinunciabili per un pilastro del made in Italy che da solo vale il 5% del Pil".



"Il bilancio è sicuramente molto positivo", ha detto il direttore di Icon Design, Michele Lupi, commentando il successo di pubblico della seconda edizione degli Icon Design Talks all'interno dell'Innovation Design District. Tra le mete più apprezzate, con oltre 300mila visitatori nelle tre sedi (200mila solo in Statale, +40%), c'è la mostra evento di Interni, "House in motion", che resterà aperta fino a domenica 28 aprile.