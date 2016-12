Kawasaki H2, la Ninja è tornata!

09:30 - Le Ninja son tornate. Le superbike Kawasaki ‒ che nel Mondiale Superbike continuano a raccogliere successi ‒ arrivano ora nella loro ultima derivazione industriale. Soltanto la Kawasaki H2 Ninja da 200 CV arriva però su strada, perché la straripante H2R da 310 CV è sì acquistabile a listino, ma la sua omologazione è relegata esclusivamente alla guida in circuito.

Il cuore delle nuove Kawa Ninja è il 4 cilindri turbo di un litro di cilindrata, che sviluppa prestazioni fuori dal comune. È stato messo a punto per lʼerogazione immediata di potenza e coppia, con qualsiasi marcia innestata e a qualunque numero di giri motore. La potenza di 200 CV è sostenuta dallʼelettronica, che aiuta a tenere a bada questa belva, dotata anche di Launch Control per rendere ancora più rapide le accelerazioni in partenza. Di serie la Kawasaki H2 ha il Traction Control, un avanzato sistema frenante con ABS e il sistema che permette al centauro di disattivare il freno motore. A listino la nuova Kawasaki H2 costa 25.000 euro ed è già disponibile nelle concessionarie italiane.

Con la nuova H2 cʼè poi la fantasmagorica H2R, una serie limitatissima che va richiesta e ordinata con largo anticipo. Non è una moto stradale, e men che mai è “normale”, perché il suo motore 4 cilindri 1.0 è stato strapazzato dagli ingegneri giapponesi per permettergli di scaricare a terra la potenza di 310 CV! Ma si sale fino ai 326 CV quando, superati i 200 km/h di velocità, entra in funzione lʼairbox. Insomma, una belva difficile da contenere e per questo relegata allʼobbligo dellʼuso in pista. E che a listino costa la bellezza di 50.000 euro!