Mercato Italia, il dominio di Panda

Un dominio! Panda doppia abbondantemente il secondo modello in classifica, unʼaltra italiana ‒ Lancia Ypsilon ‒ a quota 43.694 unità. Come dire che non ce nʼè per nessuno: la versatile utilitaria Fiat resta la più amata dal Brennero a Lampedusa. A completare il podio tutto italiano la Fiat 500L con 37.112 esemplari immatricolati, mentre al quarto posto cʼè la Renault Clio, prima delle straniere a 33.730 unità. Quinta e prima del segmento C si piazza la Volkswagen Golf, lʼauto più venduta dʼEuropa e in Italia ferma a 31.560 unità nei 7 mesi. A chiudere la top ten sono, nellʼordine, Fiat Punto, Fiat 500, Fiat 500X, Volkswagen Polo e Ford Fiesta, tutte tra le 28 mila e le 31 mila unità. Tra i Suv cʼè da registrare il primato di Jeep Renegade su Nissan Qashqai: 21.119 unità contro 18.296, mentre una citazione a parte merita Fiat Tipo, che in pochi mesi ha già scalato le classifiche con le sue 17.316 immatricolazioni.