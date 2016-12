Fiat Tipo, si allarga la famiglia

Dopo la berlina 4 porte già a listino, va così a completarsi la gamma Tipo, e con i modelli naturalmente più importanti per un mercato come quello italiano. Le carrozzerie due volumi e 5 porte e station wagon sono infatti quelle che vanno per la maggiore nel segmento C, e le potremo scoprire nel porte aperte del 14/15 maggio presso le concessionarie Fiat. Ma come sono la Tipo 5 porte e la SW? Partiamo dalle differenze, perché per il resto condividono tutto: lunghezza di 4,37 metri per la 5 porte e di 4,57 metri la SW; bagagliaio da 440 litri la prima (record per la categoria), 550 litri la SW, il cui enorme vano dispone di due ganci portaborse e 4 ganci fermacarichi, e non vanno dimenticate le barre sul tetto per montarvi bauli e accessori supplementari.