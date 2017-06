8 giugno 2017 09:35 Lexus, la sana potenza della coupé LC Hybrid Al via le prenotazioni della splendida sportiva

Al Salone del Parco Valentino a Torino fa il suo esordio in Italia la Lexus LC Hybrid, lʼultima sports car del brand premium che appartiene al gruppo Toyota. E proprio Toyota ci tiene a far sapere che sono ormai ventʼanni che distribuisce auto ibride ‒ city car o sportive che siano ‒ crescendo sempre, anche in un Paese come lʼItalia restio al nuovo tipo di carburazione.

Oggi oltre il 60% delle auto che il gruppo Toyota vende in Italia sono ibride. E Lexus è un attore dʼeccellenza del settore, perché da anni tutti i modelli commercializzati nel nostro Paese sono esclusivamente ibridi elettrici. La nuova Lexus LC Hybrid non fa eccezione, e dispone di tecnologia Full Hybrid Multi-Stage, in pratica un cambio automatico a 10 rapporti che si raccorda in modo bilanciato al motore V6 benzina 3.5 a ciclo Atkinson e al motore elettrico a magneti permanenti. La coupé nipponica, avviata nei giorni scorsi alla produzione e prossima al debutto sui mercati europei, è capace di sviluppare una potenza di sistema pari a 360 CV, e in modalità totalmente elettrica assicura una velocità massima di a 140 km orari.