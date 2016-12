Audi in Alta Badia per promuovere il territorio

Gli sport invernali sono un veicolo formidabile per promuovere il rispetto per la natura e il territorio. Così uno degli obiettivi della collaborazione tra Audi e il Consorzio dellʼAlta Badia è lo sviluppo di tecnologie sostenibili per lʼambiente, che ha portato a un accordo per la mappatura del comprensorio turistico e la fornitura di colonnine di ricarica elettrica Audi. Tutti coloro che hanno un veicolo elettrico (non soltanto Audi) potranno quindi rivolgersi alle stazioni di ricarica presenti nei pressi dei principali touch point Audi e del Consorzio Alta Badia. Lʼintesa prevede inoltre eventi esclusivi e la creazione di un centro prove per sperimentare la trazione integrale permanente quattro Audi e i vari sistemi di assistenza alla guida.