2 febbraio 2018 08:15 Arriva Skoda Karoq, il Suv solo pregi Grande polivalenza del nuovo veicolo di fascia C

È arrivato finalmente nelle concessionarie italiane il nuovo Suv Skoda Karoq e le prime consegne ai clienti italiani sono già allʼorizzonte. A un anno esatto dallʼesordio del più grande Kodiak, Skoda rafforza così la sua offerta di Suv solidi e robusti, in qualche modo alternativi. Sì perché Karoq è un Suv di segmento C, lungo 4,38 metri, dunque ben 15 cm più del giovane T-Roc su cui il gruppo Volkswagen sta martellando in questi giorni di lancio.

Una strategia precisa dunque quella del gruppo tedesco, alle prese con scandali vecchi e nuovi che rischiano di comprometterne il primato europeo. In poche settimane ha lanciato Seat Arona nel segmento B-Suv, poi T-Roc che è un poʼ più grande e adesso Skoda Karoq che sfocia nel segmento C-Suv. Tre Suv compatti dalla personalità ognuno differente, e senza dimenticare il restyling recente di Tiguan e le nuove versioni Urban e Sport in arrivo. Ma torniamo a Karoq, il cui stile cita in molti particolari il colosso di 4,7 metri Kodiak, ma anche i contenuti tecnologici, la ricchezza degli equipaggiamenti e la versatilità sʼispirano al “fratello maggiore”.

Spazioso e confortevole, lʼinedito Suv della Casa boema offre un’abitabilità per 5 passeggeri ai vertici del segmento. E discorsi da primato vanno fatti anche per il vano portabagagli, che con i suoi 521 litri di capacità è il più ampio della categoria. Non solo, ma abbattendo la seconda fila di sedili (peraltro scorrevoli), il volume del bagagliaio sale fino a 1.810 litri! Un vero furgone nascosto sotto le spoglie del più moderno dei Suv. In Italia Skoda Karoq è proposto in tre allestimenti ‒ Ambition, Executive e Style ‒ tutti prevedono i gruppi ottici full LED, il navigatore satellitare e i cerchi in lega da 17 o 18 pollici.