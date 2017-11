Skoda Karoq, nuove regole per il segmento C

Skoda porta la sfida nei segmenti Suv e crossover andando al cuore del mercato europeo. Arriva infatti Karoq , un Suv inedito di segmento C, la cui taglia media ‒ è lungo circa 4,4 metri ‒ va a infoltire la categoria di autoveicoli più venduta nel Vecchio Continente. Per Skoda un cambio di faccia radicale, visto che Karoq è il secondo Suv in gamma dopo il più grande Kodiak .

Spazioso, versatile, con una bella linea dinamica e un equipaggiamento di serie completo, Karoq promette battaglia nel segmento dominato da Nissan Qashqai. Erede di Yeti, col quale non ha davvero nulla da spartire, lo vediamo in queste immagini correre in Sicilia. Subito un primato di Skoda Karoq: il bagagliaio da 521 litri è il più grande tra tutti i C-Suv sul mercato, e abbattendo la seconda fila di sedili si arriva fino a 1.821 litri. Impressionante anche la dotazione tecnologia di sicurezza, che conta sullʼESC abbinato allʼantislittamento ASR, al sistema di recupero della coppia in decelerazione MSR, agli assistenti di frenata e al sistema Anti-Collisione Multipla. Dal gruppo Volkswagen arrivano, su alcune versioni, anche il blocco del differenziale centrale XDS+ e la trazione integrale.