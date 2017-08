23 luglio 2017 08:05 Skoda Karoq, dal Tour al mercato Grande versatilità del nuovo Suv

Nelle ultime tre settimane lʼabbiamo vista ogni giorno al Tour de France. Ancella della Grand Boucle, Skoda Karoq si è fatta conoscere al pubblico europeo in qualità di partner della Maglia Verde, ed è ora pronta per il debutto commerciale europeo. Per Skoda sono 14 anni ormai che lega il suo nome al Tour.

Karoq è il Suv “piccolo” di Skoda, anche se 4,38 metri di lunghezza non sono proprio pochi, e il grande bagagliaio da 520 litri lo conferma. Col suo stile pulito ed emozionale, che rammenta il più grande Kodiak, Karoq si rivela un veicolo funzionale, al punto che abbattendo la seconda fila di sedili la capienza del vano bagagli sale a 1.630 litri. Il sistema di modulazione degli interni VarioFlex è particolarmente versatile e intelligente, come lo è del resto il portellone con apertura automatica (Virtual Pedal). Larghezza e altezza sono importanti: 1,84 metri la prima e più di 1,6 la seconda, e ciò pone Karoq al vertice dei Suv di fascia C, rivale vero del best-seller Qashqai.

Tra le dotazioni di Skoda Karoq, i fari full LED di grande efficienza e, allʼinterno, il quadro strumenti digitale liberamente programmabile. Una premiere in casa Skoda. Suv robusto, con un assetto impostato per la guida offroad e 5 modalità di marcia settabili dal guidatore. Lʼabitacolo è chiaramente super connesso, come tutti i nuovi modelli del gruppo Volkswagen, e così ecco la piattaforma SmartLink+ per integrare i sistemi Apple CarPlay, Android Auto e MirrorLink. Da citare il sistema Phonebox con ricarica per induzione, che collega lo smartphone all’antenna sul tetto, ricaricandolo senza bisogno di cavi.

Nuovo Skoda Karoq arriverà in Italia con 4 motori tutti turbo, due benzina e due diesel, per potenze da 115 a 190 CV. Il nuovo 1.5 TSI turbo benzina vanta il sistema di gestione attiva dei cilindri, dimezzandone lʼuso ‒ da quattro a due ‒ in casi di marcia ai bassi regimi. Al top di gamma la versione 2.0 TDI 190 CV con trazione 4x4 e cambio DSG a 7 rapporti.