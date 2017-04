24 aprile 2017 08:30 Skoda Kodiak, il rivale temibile Veicolo poliedrico, con ottimo rapporto qualità-prezzo

Il segmento dei grandi Suv attrae sempre più i costruttori auto. La crescita costante della categoria induce a non trascurarlo e così anche Skoda entra in campo con un prodotto importante per dimensioni e dotazioni: Kodiak. Da due settimane nelle concessionarie italiane, il grande Suv è proposto con una forbice di prezzi tra 23.950 e 39.450 Euro.

Un rapporto qualità/prezzo molto interessante, perché Kodiak è lungo 4,7 metri ed è spaziosissimo e funzionale. Il bagagliaio da 720 litri, ad esempio, è il più grande della categoria e supera abbondantemente i 2.000 litri se si abbatte la seconda fila. A richiesta è disponibile pure la versione con 7 posti a sedere. Tanta spaziosità per usare il Suv sia per ragioni di lavoro che nel tempo libero. E tanto comfort, visti i sedili anteriori con funzione Memory e riscaldabili e ventilabili elettricamente. A richiesta cʼè anche il portellone elettrico. E tante dotazioni di sicurezza, come da know-how Volkswagen, dallʼESC per il rimorchio al Cruise Control Adattivo, fino al Parking Distance Control con 4 telecamere che permettono una visione a 360 gradi attorno al veicolo.

La gamma motori comprende il 1.4 turbo benzina da 125 CV e due turbodiesel 2.0 TDI da 150 e 190 CV, con cambi DSG a 7 rapporti e trazione integrale su varie versioni. Kodiak è il primo modello Skoda a disporre delle più avanzate tecnologie di connettività e infotainment, con schermi capacitivi fino a 9,2 pollici e ambiente wi-fi interno. Grazie alla tecnologia Smartlink è in grado di integrare ogni tipo di smartphone e non mancano i servizi online, tipo l’aggiornamento in tempo reale dei dati sul traffico o la chiamata d’emergenza in caso di incidente o panne.