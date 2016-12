Kodiak, il primo grande Suv di Skoda

Eccolo Kodiak, il primo Suv di fascia alta del brand Skoda . Un veicolo che non nasconde le sue ambizioni, perché può trarre dal gruppo Volkswagen (proprietario dellʼazienda ceca) le migliori tecnologie e il miglior know-how automobilistico, offrendosi così a una clientela esigente che un Suv di questa stazza a Skoda lo chiedeva da tempo.

Contrariamente a Yeti, il Suv compatto di Skoda e più orientato al target metropolitano, Kodiak è un prodotto di personalità, lungo ben 4,7 metri e molto spazioso allʼinterno. È pratico e versatile, offre a richiesta anche la terza fila di sedili (7 posti a sedere) e vanta il bagagliaio più grande del segmento: si va da un minimo di 720 litri, già eccezionale di suo, a un massimo esorbitante di 2.065 litri. Praticamente un camion camuffato da Suv. Può accogliere oggetti lunghi 2,90 metri, ha le barre sul tetto per montarvi un bel baule portatutto e, in più, è in grado di trainare rimorchi pesanti due tonnellate e mezzo. Il Trailer Assist, lo stabilizzatore del rimorchio, è lʼoptional che serve allʼoccorrenza.