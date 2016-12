I due volti di nuova Skoda Yeti

09:00 - È arrivata sul mercato italiano la nuova Skoda Yeti. Anzi ne sono arrivate due, perché il Suv compatto Skoda si propone adesso in due varianti, ognuna con una specifica personalità: Yeti per l’uso più cittadino e convenzionale, e Yeti Outdoor per il tempo libero e gli amanti dello sport. Molto ampia la gamma, che conta su ben 7 motorizzazioni – tutte turbo a iniezione diretta – e 5 allestimenti.

Il lifting esterno si concentra soprattutto davanti, dove ci sono i gruppi ottici di nuovo disegno e riposizionati ora sotto il paraurti. Per la prima volta sono disponibili anche fari bixeno con luci diurne a LED. Inediti sono pure i cerchi in lega e il disegno del portellone, mentre optional sono le luci a LED posteriori. La nuova Yeti è la prima Skoda con telecamera posteriore per favorire le manovre di parcheggio e debutta anche il sistema per l’ingresso senza chiave all’interno dell’abitacolo. Il vero punto di forza del Suv resta la versatilità, con un bagagliaio importante da 405 litri, che può arrivare fino a 1.760 litri abbattendo la seconda fila di sedili. I tre sedili posteriori risultano infatti separati tra loro e possono essere abbattuti e rimossi in modo indipendente. Dentro il vano bagagli c’è anche un’utile pila a LED estraibile.

Disponibile sia a due che quattro ruote motrici, nuovo Skoda Yeti ha di serie l’ESP, l’assistente per le partenze in salita e la marcia in discesa, più il bloccaggio elettronico del differenziale (EDS) che migliora l’aderenza su qualsiasi tipo di superficie. La gamma motori conta su 4 diesel e 3 benzina, per livelli di potenza che vanno da 105 a 170 CV, abbinati a cambi manuale o DSG a doppia frizione. Il pacchetto Green Tec comprende il sistema Start-Stop, il recupero dell’energia in frenata e pneumatici a bassa resistenza al rotolamento. Altra novità è l’introduzione della versione Easy, disponibile sia per Yeti che Yeti Outdoor, che propone cerchi in lega da 16”, vetri oscurati posteriori, vivavoce Bluetooth. I prezzi di Skoda Yeti partono da 19.260 euro, la gamma diesel da 23 mila euro.