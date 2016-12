Usa 2016, Sanders incorona Hillary Clinton: "Sarà lei il prossimo presidente degli Stati Uniti"

Sanders riconosce la sconfitta e punta tutto su Hillary: "Andrà alla Casa Bianca" 1 di 11 Ansa Ansa Sanders riconosce la sconfitta e punta tutto su Hillary: "Andrà alla Casa Bianca" Bernie Sanders incorona Hillary Clinton chiudendo di fatto le primarie democratiche. "Sarà il prossimo presidente degli Stati Uniti", ha detto il senatore in un comizio nel New Hampshire. Poi l'abbraccio con la ormai ex rivale per la Casa Bianca. 2 di 11 Ansa Ansa Sanders riconosce la sconfitta e punta tutto su Hillary: "Andrà alla Casa Bianca" Bernie Sanders incorona Hillary Clinton chiudendo di fatto le primarie democratiche. "Sarà il prossimo presidente degli Stati Uniti", ha detto il senatore in un comizio nel New Hampshire. Poi l'abbraccio con la ormai ex rivale per la Casa Bianca. 3 di 11 Ansa Ansa Sanders riconosce la sconfitta e punta tutto su Hillary: "Andrà alla Casa Bianca" Bernie Sanders incorona Hillary Clinton chiudendo di fatto le primarie democratiche. "Sarà il prossimo presidente degli Stati Uniti", ha detto il senatore in un comizio nel New Hampshire. Poi l'abbraccio con la ormai ex rivale per la Casa Bianca. 4 di 11 Ansa Ansa Sanders riconosce la sconfitta e punta tutto su Hillary: "Andrà alla Casa Bianca" Bernie Sanders incorona Hillary Clinton chiudendo di fatto le primarie democratiche. "Sarà il prossimo presidente degli Stati Uniti", ha detto il senatore in un comizio nel New Hampshire. Poi l'abbraccio con la ormai ex rivale per la Casa Bianca. 5 di 11 Ansa Ansa Sanders riconosce la sconfitta e punta tutto su Hillary: "Andrà alla Casa Bianca" Bernie Sanders incorona Hillary Clinton chiudendo di fatto le primarie democratiche. "Sarà il prossimo presidente degli Stati Uniti", ha detto il senatore in un comizio nel New Hampshire. Poi l'abbraccio con la ormai ex rivale per la Casa Bianca. 6 di 11 Ansa Ansa Sanders riconosce la sconfitta e punta tutto su Hillary: "Andrà alla Casa Bianca" Bernie Sanders incorona Hillary Clinton chiudendo di fatto le primarie democratiche. "Sarà il prossimo presidente degli Stati Uniti", ha detto il senatore in un comizio nel New Hampshire. Poi l'abbraccio con la ormai ex rivale per la Casa Bianca. 7 di 11 Ansa Ansa Sanders riconosce la sconfitta e punta tutto su Hillary: "Andrà alla Casa Bianca" Bernie Sanders incorona Hillary Clinton chiudendo di fatto le primarie democratiche. "Sarà il prossimo presidente degli Stati Uniti", ha detto il senatore in un comizio nel New Hampshire. Poi l'abbraccio con la ormai ex rivale per la Casa Bianca. 8 di 11 Ansa Ansa Sanders riconosce la sconfitta e punta tutto su Hillary: "Andrà alla Casa Bianca" Bernie Sanders incorona Hillary Clinton chiudendo di fatto le primarie democratiche. "Sarà il prossimo presidente degli Stati Uniti", ha detto il senatore in un comizio nel New Hampshire. Poi l'abbraccio con la ormai ex rivale per la Casa Bianca. 9 di 11 Ansa Ansa Sanders riconosce la sconfitta e punta tutto su Hillary: "Andrà alla Casa Bianca" Bernie Sanders incorona Hillary Clinton chiudendo di fatto le primarie democratiche. "Sarà il prossimo presidente degli Stati Uniti", ha detto il senatore in un comizio nel New Hampshire. Poi l'abbraccio con la ormai ex rivale per la Casa Bianca. 10 di 11 Ansa Ansa Sanders riconosce la sconfitta e punta tutto su Hillary: "Andrà alla Casa Bianca" Bernie Sanders incorona Hillary Clinton chiudendo di fatto le primarie democratiche. "Sarà il prossimo presidente degli Stati Uniti", ha detto il senatore in un comizio nel New Hampshire. Poi l'abbraccio con la ormai ex rivale per la Casa Bianca. 11 di 11 Ansa Ansa Sanders riconosce la sconfitta e punta tutto su Hillary: "Andrà alla Casa Bianca" Bernie Sanders incorona Hillary Clinton chiudendo di fatto le primarie democratiche. "Sarà il prossimo presidente degli Stati Uniti", ha detto il senatore in un comizio nel New Hampshire. Poi l'abbraccio con la ormai ex rivale per la Casa Bianca. leggi dopo slideshow ingrandisci

"La mia rivoluzione politica continuerà - ha ripreso Sanders -, ma è lei che ha vinto la maggioranza dei delegati per ottenere la nomination". Ha così garantito il suo appoggio alla ex First Lady partecipando a un comizio congiunto nel New Hampshire. Era la prima volta che il senatore partecipava a un comizio elettorale della Clinton, durante il quale il candidato alle primarie democratiche ha ringraziato "i tredici milioni di americani che hanno votato per me".



"Sono qui oggi - ha continuato - non per parlare del passato ma per concentrarmi sul futuro. Il futuro sarà modellato da quello che succederà l'8 novembre, più di qualsiasi altro evento mondiale. Clinton deve diventare la nostra prossima presidente".



E ancora, pur ricordando che negli ultimi sette anni e mezzo sono stati fatti passi avanti per l'economia, ha detto che "tutti possiamo essere d'accordo sul fatto che possa essere fatto molto di più: troppi americani sono ancora esclusi; c'è troppa povertà, troppa disperazione. Assieme continueremo a lottare per un governo che ci rappresenti tutti, non solo l'1%".



Hillary: "Insieme con lui siamo più forti" - Hillary ha ringraziato dicendo: "E' un privilegio essere qui con Sanders, perché insieme saremo più forti". Al principale rivale democratico la Clinton ha poi riconosciuto di aver mobilitato migliaia di giovani e di aver portato contributi utili nel dibattito politico.



Trump: "Sanders si è svenduto" - Dopo l'endorsement del senatore del Vermont a favore della Clinton, il candidato repubblicano Donald Trump ha twittato: "Bernie Sanders, che ha perso gran parte della sua influenza, si è svenduto totalmente alla corrotta Hillary Clinton. Le dà il suo appoggio. Fan arrabbiati", dichiarandosi "in qualche modo sorpreso" che Sanders "non sia stato coerente con se stesso e con i suoi sostenitori, che non sono felici che si stia svendendo".