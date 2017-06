Italiano ucciso a Londra, la coinquilina del giovane accusata di omicidio

E' stata formalmente accusata di omicidio la 25enne arrestata mercoledì nell'ambito delle indagini sull 'uccisione di Pietro Sanna , il 23enne sardo accoltellato a morte a Londra. Si tratta di Hasna Begum, originaria del Bangladesh, come riferisce Scotland Yard via Twitter. Begum, la coinquilina del giovane ucciso, comparirà ora dinanzi a un giudice per la convalida dell'arresto.

La donna era stata arrestata dopo l'omicidio, ma solo ora è arrivata l'incriminazione formale, come ha fatto sapere Scotland Yard.



La prima a dare l'allarme - Secondo la ricostruzione degli investigatori, sarebbe stata la stessa Hasna Begum a dare l'allarme dopo l'accoltellamento, lunedì, prima ancora dell'arrivo nell'appartamento del fratello di Pietro Sanna, Giomaria, che pure vive a Londra.



Nella dinamica descritta da Scotland Yard, l'aggressione sarebbe avvenuta a sorpresa e sarebbe stata "brutale", con una serie di coltellate inferte al giovane nell'abitazione di Canning Town, alla periferia ovest di Londra.



Mistero sul movente - Restano tuttavia gli interrogativi sul movente. La polizia non si sbilancia su alcuna pista. Il rapporto di conoscenza fra i due giovani potrebbe però allontanare il sospetto del furto o della rapina, avanzato in un primo momento. L'ispettore capo Gary Holmes, che coordina l'indagine, si è limitato a dire che "nonostante l'arresto l'inchiesta è ancora allo stadio iniziale" e a sollecitare chiunque sappia qualcosa a farsi avanti.



Il consolato generale d'Italia a Londra resta "in stretto contatto" con i familiari della vittima e in particolare con i genitori, arrivati due giorni fa in Inghilterra. Il padre di Pietro, Graziano, è un imprenditore turistico piuttosto noto nel nuorese.