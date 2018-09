Usa, ai funerali di McCain Bush passa una caramella a Michelle Obama

In occasione dei funerali del senatore John McCain, a Washington, i due ex presidenti degli Stati Uniti, Barack Obama e George W. Bush, erano seduti accanto in prima fila. Durante la commemorazione, Bush ha passato una caramella a Michelle Obama e il gesto non è passato inosservato, soprattutto in relazione alla rivalità esistente fra i due ex capi della Casa Bianca. Sui social sono stati numerosi i tweet e i commenti degli utenti in merito al cordiale gesto.