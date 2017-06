Nove puntini luminosi in cielo: questo raccontò di aver visto quel 24 giugno 1947 l'aviere statunitense Kenneth Arnold in volo di ricognizione sopra il Monte Rainier (Washington) alla ricerca di un velivolo militare scomparso dai radar. I nove oggetti non identificati, che si muovevano in schieramento a una velocità elevatissima e in maniera irregolare, rappresentano il primo avvistamento di Ufo nella storia dell'umanità. Da allora sono passati 70 anni e le navicelle degli extraterrestri hanno continuato a solcare l'atmosfera del pianeta, come denunciano da allora migliaia di avvistamenti, veri e presunti.