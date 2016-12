18 dicembre 2014 Regno Unito, 23enne spende 100mila sterline per assomigliare a Kim Kardashian Jordan James Parke, make up artist di Manchester, si è sottoposto a 50 interventi di riempimento delle labbra e ad altre operazioni per essere uguale alla sua eroina Tweet google 0 Invia ad un amico

14:44 - Un vero e proprio culto per Kim Kardashian sfociato in una folle "missione": essere uguale alla sua eroina. Jordan James Parke, 23enne make up artist di Manchester, si è sottoposto a 50 interventi di riempimento delle labbra, a iniezioni di botox, depilazione laser, e si è fatto tatuare due vistose sopracciglia per diventare la "fotocopia" della star del reality show A spasso con i Kardashian. "Mi piace tutto di Kim. La sua pelle è perfetta, i suoi capelli sono meravigliosi, sono pazzo di lei", ha raccontato il 23enne al Sun.

La sua storia è diventata virale su Facebook e Twitter. Il suo account Instagram ha totalizzato oltre undicimila follower. Tra loro, molti fan ma anche tanti critici che non sono d'accordo con la sua scelta.



"C’è gente - spiega Jordan - che pensa di insultarmi dicendomi che sembro finto o di plastica. A me viene da ridere perché penso che se mi accorgessi di avere un look naturale andrei subito a chiedere indietro i miei soldi".



Il ragazzo rigetta anche le accuse di avere bassa autostima: "Non mi sono mai sentito meglio con me stesso. Adoro il clamore e gli sguardi che ricevo e accolgo con favore anche l'odio. Significa solo più attenzione e, semmai, mi sprona ad andare ancora più avanti".



In effetti, sembra proprio che Jordan non abbia intenzione di fermarsi e che stia programmando altri "ritocchi" per completare la trasformazione. Il prossimo passo è la rinoplastica. "Sono cresciuto - racconta il giovane - con una madre che, oltre a viziarmi, mi ha insegnato a lottare con tutte le forze per avere ciò che si desidera".