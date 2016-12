Madeline, la ragazza down che cambierà il volto della moda

Ha da poco firmato il suo primo contratto di moda. Lei però non è una modella come le altre. E' una ragazza speciale. Madeline Stuart, diciottenne australiana, soffre della sindrome di Down. L'handicap però non l'ha fermata e, grazie anche al sostegno della sua famiglia, è riuscita ad avverare il suo sogno: posare come fotomodella.

Recentemente, Maddy è stata la protagonista di una campagna di abbigliamento sportivo. Dopo che la sua storia è finita in Rete, la giovane australiana ha ricevuto proposte da numerosi brand. Il suo obiettivo più grande però rimane quello di cambiare il volto della moda tradizionale, focalizzata su stereotipi di perfezione estrema.

"È una ragazza speciale, bellissima - racconta la mamma al DailyMail - ma non solo. Maddy è una delle persone più altruiste che abbia mai conosciuto. Grazie a lei credo che sia giunto il momento di far capire che le persone con sindrome di Down possono essere sexy e belle". Quello della moda non è l'unico sogno che Maddy ha realizzato fino ad ora. Infatti, la neo modella durante la settimana è anche una cheerleader e ama ballare l'hip-hop. A dimostrazione del fatto nascere con un handicap non è un limite se di base ci sono forza, volontà e un pizzico di coraggio.