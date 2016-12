19 aprile 2015 Da Edward mani di forbici a Capitan Harlock, personaggi fantasy a Gardaland Al parco giochi visitatori e cosplayer hanno preso parte al grande raduno Tweet google 0 Invia ad un amico

16:58 - Grande raduno di Cosplayer organizzato da Think Comics a Gardaland. Dal mondo del cinema fantasy con i personaggi del film "Avengers - Age of Ultron" - in uscita mercoledì 22 aprile - a quelli di "Guerre Stellari", alla saga del “Signore degli Anelli”, all'amatissimo "Alice in Wonderland", al mondo dei fumetti fino a quello dei videogiochi. Il parco giochi è stato invaso dai colori della fantasia. I cosplayer hanno raccontato la loro passione e coinvolto i visitatori presenti.