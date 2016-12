8 maggio 2014 Gb, si tatua il logo del fast food sulla natica per uno sconto: richiesta respinta Un 19enne, amante della cucina di Nando's, voleva ottenere la card dei vip

16:36 - In Inghilterra c'è chi farebbe di tutto per ottenere la Black Card di Nando's, la catena di fast food famosa per il suo pollo. Il voucher infatti permette di poter mangiare gratis a vita in questi ristoranti, ma viene solitamente rilasciato solo a vip e celebrità. Bradley Holman, 19enne inglese, ha voluto esagerare per ottenere questo privilegio: si è tatuato il gallo di Nando's su una natica e si è presentato alla cassa. I responsabili del ristorante però non hanno gradito.

La richiesta del ragazzo di Lower Kingswood è stata respinta, proprio a causa del punto dov'è stato fatto il tatuaggio. L'amore di Bradley per il pollo della catena è immutato, ma la delusione è tanta: "Volevo solo un piccolo riconscimento, quindi ero tristissimo quando non mi hanno dato niente".



La famigerata Black Card è una tessera molto famosa nei Paesi anglosassoni, basti pensare che tra i pochi fortunati che ne possiedono una ci sono star del calibro di David Beckham , Oprah Winfrey, Beyonce e Jay-Z. Le cronache raccontano di persone che per questa tessera hanno compiuto gesti "estremi", come spendere oltre mille sterline in pochi giorni per sedersi ai tavoli di tutti i ristoranti della catena, riporta il Mirror.