Usa, la "rivincita" dei maglioni natalizi

17:38 - Solo chi le ha trovate sulla sua strada, sa quanto posso essere terrificanti. Solo chi ha dovuto fingere felicità nel riceverle, capisce quanto sia difficile dissimulare. Trattasi dei maglioni natalizi. Se da noi capita di vederne, ma non è cosa frequente, negli Usa è una vera e propria tradizione, tanto che a "questo orrore" viene dedicata una corsa a tema, che si tiene contemporaneamente in diverse città statunitensi: la "Ugly Sweater Run", letteralmente, la corsa dei brutti maglioni. Guardare per credere...