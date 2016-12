Tgcom24 >

Magazine >

Usa, battuto il record del Coast-to-Coast: da New York a Los Angeles in auto in 29 ore 31 ottobre 2013 Usa, battuto il record del Coast-to-Coast: da New York a Los Angeles in auto in 29 ore Impresa del 27enne, Ed Bolian, che ha attraversato il Paese sulla sua Mercedes Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

17:41 - Anni di preparazione, un'auto preparata ad hoc e una strategia ben precisa per sfuggire al traffico e agli autovelox della polizia. Così Ed Bolian, rivenditore di Lamborghini ad Atlanta, ha battuto il record per attraversare gli Usa Coast-to-Coast, coprendo in auto in 28 ore e 50 minuti la distanza da New York a Los Angeles. In tutto 4.528 chilometri, alla velocità media di 157,7 km/h.

Bolian, 27 anni, ha scelto una Mercedes CL55 del 2004 infarcita di apparecchi elettronici e non: gps, uno scanner per la radio della polizia, una rabio cb e due serbatoi di benzina addizionali, per un totale di oltre 250 litri, così da ridurre al massimo le soste. Con lui in viaggio c'erano un co-pilota, Dave Black, e un navigatore, Dan Huang: i tre sono partiti il 19 ottobre da Midtown Manhattan e sono arrivati il giorno dopo a Redondo Beach.



Nel timore di possibili conseguenze, Ed non ha ancora reso pubblici tutti i dati che 'certificano' il suo record, ma dice di avere comunque la traccia registrata dai gps, che documentano 'centimetro-per-centimetro' tutto il suo viaggio. "Era da quando avevo 18 anni che volevo battere il record", ha spiegato. Il precedente primato risale al 2006: fu stabilito da un pilota di rally americano, Alex Roy, in 31 ore e 4 minuti.