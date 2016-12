Tgcom24 >

New York, un trittico del pittore irlandese è stato battuto all'asta per 106 milioni di euro: mai nessuno aveva speso tanto per un dipinto. Il famoso "L'Urlo" dell'artista norvegese passò di mano, lo scorso anno, per "soli" 89 milioni di euro

12:34 - Francis Bacon entra nella storia. Un anonimo collezionista ha infatti sborsato 119,9 milioni di dollari, pari a 106 milioni di euro, per aggiudicarsi, da Christie's a New York, il trittico dal titolo "Three Studies of Lucian Freud" dipinto dall'artista irlandese nel 1969. Frantumato il precedente record, detenuto da Edward Munch e dal suo "L'urlo", battuto all'asta lo scorso anno per "soli" 89 milioni di euro.

Al Rockefeller Center, sede newyorkese di Christie's, in pochi si aspettavano un simile successo. La base d'asta era già molto alta (85 milioni di dollari) ma la battaglia all'ultimo centesimo o, meglio, all'ultimo milione di euro, è stata più avvincente del previsto.



Mistero sul collezionista che si è aggiudicato il trittico: la casa d'asta non ha infatti voluto rendere noto il nome dell'acquirente.



Perde quindi il suo primato, detenuto solo per poco più di un anno, Edward Munch. Da Sotheby's il suo famosissimo "L'Urlo" fu battuto all'asta per una cifra decisamente inferiore.