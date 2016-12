La Bce presenta la nuova banconota da 50 euro: circolerà dal 4 aprile del 2017

Come le altre banconote della nuova serie, la nuova arrivata include una finestra che, in controluce, rivela il ritratto della dea della mitologia greca Europa. Lo stesso ritratto appare anche nella filigrana, mentre il fronte della banconota presenta il "numero smeraldo".



L'Eurosistema ha avviato un programma di partnership per garantire che macchine e dispositivi di autenticazione in tutta l'area dell'euro siano pronti in tempo per la nuova banconota da 50 euro. Il programma coinvolge oltre 50 partner industriali in Europa che hanno firmato un memorandum d'intesa per l'adeguamento delle attrezzature lo scorso 15 giugno.