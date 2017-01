Ecco la nuova banconota da 10 euro

Una nuova banconota anti falsari: filigrana diversa, nuove immagini e uno strato protettivo a prova di contraffazione. La Bce ha presentato a Francoforte il taglio dei 10 euro serie “Europa”. Diverse le "innovazioni" introdotte nella filigrana, nei caratteri stampati, in quelli in rilievo e nelle figure ritratte (l'effigie della dea greca), più complesse e difficili da riprodurre illegalmente. La banconota ha di base colore analogo a quella della precedente serie. I biglietti di piccolo taglio saranno inoltre più resistenti perché sono ricoperti da uno strato protettivo. Potranno essere sostituiti con minore frequenza, consentendo così di ridurre i costi e l'impatto ambientale. Il suo ritiro dal mercato sarà graduale, senza alcun disagio per i consumatori – spiegano dalla Bce. È stato predisposto un piano per evitare il caos dei distributori automatici avvenuto qualche mese fa per il taglio da 5 euro. Inizierà a circolare il 23 settembre 2014.