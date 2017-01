Ecco la nuova banconota da 5 euro

Dal 2 maggio sarà in circolazione nell'Eurozona la nuova banconota da 5 euro, firmata dal presidente della Bce, Mario Draghi. Il biglietto ha cifre dai colori brillanti e cangianti e sarà più difficile da riprodurre per i falsari. Il taglio da 5 euro fa parte della seconda serie di banconote denominata "Europa", figura della mitologia greca che dà il nome al Vecchio Continente. Questa seconda serie sarà più sicura della prima perché, oltre al ritratto della figura mitologica nella filigrana e nell'ologramma, le cifre hanno una colorazione brillante. Muovendo la banconota, la cifra brillante produce l'effetto di una luce che si sposta in senso verticale. Nella banconota la cifra cambia colore, passando dal verde smeraldo al blu scuro.