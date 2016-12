Un Natale tutto vintage e bohemien

Se vi piace questo stile io vi consiglio lo Sleeveless, una sorta di giacca lunga senza maniche (solitamente fino a metà gamba ma esistono anche le versione fino ai fianchi) con il taglio di un gilet. Indossatelo con vestiti aderenti, jeans e gonne longuette. Gli stilisti si sono divertiti con i tessuti, fra questi spicca lo Sleeveless in pelliccia sintetica che ricorda un peluche super morbidoso. Quest’ultimo potete indossarlo anche come mini cappottino. Il 'figurone’ è garantito. Se optate per il nero non avrete problemi a creare outfit; se scegliete un colore chiaro, tipo il rosa antico o il bianco sporco, state attente agli abbinamenti. Il rosa ad esempio è un colore caldo ma dal sapore un po’ romantico e nostalgico, perfettamente in linea con lo stile bohemien. Naturalmente la moda è sempre creativa quindi provate pure se volete a 'miscelare’ gli stili ma siate sempre oneste con la figura riflessa nello specchio prima di uscire.

“Vestiti bene dovunque tu vada, la vita è troppo corta per passare inosservati”. Paris Hilton



Ci sono abitini a collo alto e maniche lunghe o smanicati, in tessuti molto morbidi, alcuni anche trasparenti (da indossare con una sottana, se volete evitare di avere troppi occhi incollati alle vostre 'curve’), di pizzo, tagliati in vita da indossare con delle cinturine in pelle, o senza tagli quindi in stile camicione/ camicia da notte o ancora con tagli sotto il seno con delle arricciature che aiutano a risaltare i decolté più 'appariscenti’. Per la marca controllate prima il vostro estratto conto: quasi tutti gli stilisti si sono lasciati sedurre da questo stile intramontabile – come vedete l’evergreen è sempre dietro l’angolo -. Abbinate delle borsettine di pelle scamosciata (o ecopelle con frange o pizzi) e sarete total vintage, in pieno stile anni Settanta.



Le borse possono essere a sacco o squadrate se volete avere un’aria un po’ sbarazzina oppure potete optare per quelle grandi, voluminose (comode per portarsi dietro beauty, maquillage e profumo). Con questo outfit consiglio uno stivale sempre in camoscio o in pelle 'invecchiata', tacco quadrato. Incatenate alla scarpiera i tacchi a punta 10/15 centimetri. Per essere vintage un po' bohemien dovete rispettare lo stile, non sono ammesse sbavature. Per essere poi perfettamente bohemien, come suggerito dall'industria della moda, indossate una cappa con frange sempre in camoscio. Fate attenzione però perché lo stile ricorda i nativi americani e visto che non se vedono molti in giro, soprattutto da queste parti del globo, è facile essere scambiate per qualche maschera di carnevale fuori tempo.

"Ho creato la moda per la libertà femminile". Krizia