Perché ci piace fare gossip

CREA COESIONE – Fare gossip piace, perché rende più leggero l'umore, aumenta il senso di accettazione e aiuta a socializzare. Chiacchierare e scambiarsi informazioni proibite o indiscrezioni piccanti è un modo per conoscersi, entrare in intimità e sentirsi parte del gruppo. Gli studi spiegano che l'abitudine al gossip costituisce un vero e proprio rito sociale, utile per rafforzare la coesione e strutturare reti di affinità.



GOSSIP DA RIVISTA – Ti piace sfogliare le riviste a caccia di notizie sulla gente famosa? Sei in buona compagnia. Grazie a internet e alla presenza sui social avere contatti ravvicinati con le star è più facile. Chi vive da personaggio pubblico diventa un esempio, un volto familiare che sentiamo come uno di noi: scoprire dettagli sulla vita altrui appassiona. Sogniamo, facciamo confronti, critichiamo.



FATTI AVANTI – Attenzione, un conto è la chiacchiera leggera che parte dalla rivista o da una considerazione, un altro è la tendenza a sparlare e spettegolare senza sosta. Il segreto è essere coerenti e comportarsi con onestà. Stai criticando un'amica? Scegli le parole giuste e spiega le tue considerazioni anche alla diretta interessata, in questo modo potrà diventare uno scambio utile per entrambe.



PROBLEMI DI AUTOSTIMA? – Diffida dalle persone con la tendenza a sparlare di chiunque, probabilmente faranno la stessa cosa nei tuoi confronti. Chi ha l'abitudine al pettegolezzo preferisce usare il potere personale per dividere anziché unire le persone. La tendenza al gossip nasconde spesso insicurezza e scarsa autostima. Quando il bisogno di accettazione da parte del gruppo è forte e caratterialmente ci si sente deboli, il gossip diventa uno strumento in grado di attirare attenzione e consenso.



ATTENZIONE IN UFFICIO – Sarebbe buona norma evitare in ogni contesto maldicenza, frasi spietate e giudizi taglienti. Stare sempre all'erta e criticare continuamente rischia di essere un modo per nutrirsi degli altri anziché puntare l'attenzione verso noi stessi. Concentrati sui tuoi interessi e sulle persone positive in grado di rendere più colorata la tua giornata. Nell'ambiente di lavoro cerca di contribuire alla costruzione di un ambiente sereno e se hai questioni in sospeso affronta subito il problema con il diretto interessato.



QUESTIONE DI PRIVACY – Usa la discrezione: sul web e nei canali social è fondamentale seguire un comportamento consapevole. Chiedi a te stessa che cosa pensi davvero e sii pronta a manifestarlo: sentirsi forti all'interno di un gruppo è facile, la cosa difficile è essere fedeli a se stessi, anche a costo di rimanere soli. Cercare il confronto a tu per tu, dal capo all'amica, è avere il coraggio di non nascondersi dietro al gruppo.



COME DIFENDERSI – Fare gossip può essere un modo per osservare, sfogarsi, usare l'ironia, fare confronti e riflettere, oppure…. cadere nella cattiveria. Condividi la tua intimità profonda solo con persone che senti positive, in grado di ripagare la tua fiducia. Evita le piccole malignità, gettano amarezza in chi ti circonda e in te stessa. Punta sulla leggerezza e trasforma il gossip in un'occasione per vedere insieme i propri limiti e riderci su, sarà liberatorio.