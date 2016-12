Valigia perfetta: la check-list dei capi da portare con te

- 2 foulards: sceglili in tonalità opposte, adatte a vari look. Considerali come una piccola ancora di salvataggio. L’uso del foulard è infatti multifunzionale: puoi indossarlo tra i capelli, al collo, come cintura, come top in tutti i modi che vi verranno immente. Un vero jolly.



- Orecchini: che per fortuna non sono poi così ingombranti. Scegli i tuoi preferiti ed evita quelli che già sai userai a fatica. Massimizzare lo spazio è essenziale.



- Una gonna: ma se ce ne stanno, anche due.



- 1 maglione di cashmere: il tuo preferito. Anche se stai andando al mare, la serata frizzante, il brutto tempo o anche solo l’aria condizionata dell’aeroporto possono coglierti impreparata. Qualcosa di caldo a portata di mano è sempre d’aiuto.



-1 tuta intera: è quel pezzo che può risolvere il look della serata senza troppi problemi. Veloce, elegante, comoda.



- 1 slip-dress: vero must di quest’anno, occupa poco spazio ed è versatile con tutti gli accessori.



- 1 paio di sneakers: in vista di un allenamento vacanziero, di una escursione o di una giornata in cui vuoi sentirti comoda. Una e non di più: le scarpe sono ingombranti e fanno peso nel bagaglio. Scegli quella passe-par-tout.



- 2 paia di pantaloni comodi: che non siano quelli della tuta, ovviamente. Scegline uno elegante e uno casual, da poter adattare a seconda dell’occasione e del tuo mood.



- 2 t-shirt: ne porteresti anche 15, lo so. Però due sono sufficienti.



- 2 top: che sono l’alternativa alle t-shirt. Scegline sempre uno casuale e uno più glamour, per adattarli a varie occasioni.



- 4 paia di sandali: alti, piatti, casual, chic. Sono necessari per ogni cambio e ogni stile che vorrai interpretare durante la tua vacanza.



- 1 giacca leggera: che può sempre servire a completare un look o in una sera non proprio caldissima.



- 1 paio di jeans: non possono davvero mancare e sono la coperta di Linus per quando non ti senti sicura o non sai cosa mettere. Perfetti sia con le sneakers che con i tacchi.



Sei sicura di avere tutto quello che ti serve per partire?

