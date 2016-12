Scarpe: i modelli per la tua estate

Il sandalo gladiator: rigorosamente piatto, meglio se alto fino sotto il ginocchio, è l'ossessione delle fashion blogger. Indossato di giorno o di sera, con mini abiti, tutine o shorts cortissimi, l'effetto antica Grecia è garantito.



La zeppa: meglio se in paglia intrecciata, colorata o tinta unita, è l'alleata più comoda in sostituzione ai tacchi. Potete indossarla a gambe scoperte ma anche sotto un abito lungo, per slanciare la figura se non potete o non volete rinunciare all'altezza. Necessaria.



Le espadrillas: quelle classiche in cotone grezzo con la suola in paglia sono le antenate sempreverdi delle mille versioni che sono state create per questa estate all'insegna della scarpa più radical-chic di tutti i tempi.



Le ballerine cut-out: non le solite ballerine a punta tonda, ma delle ballerine a punta, cut-it-out pelle a vista, o con i lacci da legare alla caviglia, slanciano la figura e stanno bene con tutto, dai boy-friend al vestitino. Adorabili.



I lace-up heels: rigorosamente senza plateau, il tacco non necessariamente da vertigine, allacciati dalle punte alle caviglie, sono un must tra le fashioniste di tutto il mondo, tinta unita o multicolore, sono il pass-par-tout per le vostre sere d'estate.



Le Birkenstock: note all'origine come “le ciabatte da tedeschi”, poco femminili per definizione, hanno avuto la loro rivincita nelle ultime due stagioni e si riconfermano anche questa estate: le fashion blogger le indossano di giorno, al posto dei sandali piatti, di gran lunga più scomodi, con jeans, pantaloncini, ma anche con abitini, per uno stile casual e confortevole. Gli effetti della moda che dall'allure si sta spostando verso la comodità.



Le Stan Smith: un vero e proprio mito Adidas rispolverato in nome della nuova moda comoda (il principio delle Birkenstock), sono state elette sneakers dell'anno dal mondo della moda e dei social network. Basiche, bianche, da personalizzare, le abbiamo viste indossate nel front row delle sfilate, sdoganate per ogni occasione.



Le New Balance: anche loro rispolverate dai tempi del liceo, sono tornate in auge con la scia del nuovo trend sneakers-addicted. Da comprare in tutti i colori per le giornate casual.



Il sandalo con le frange: il trend è fortissimo, ma ricordate che se indossate le frange, solo un accessorio per volta. Se avete già la borsa, non fate matchy-matchy! Il sandalo con le frange è un accessorio forte e che va indossato per completare un look minimal, per evitare di sembrare la figlia di Toro Seduto.



Le ciabattine: come le Birkenstock, non sono esattamente ciò che di più femminile potete indossare, ma la moda dice che si va verso l'androgino e tant'è: come quelle da piscina, gli Hipster le amano. Decidete voi se seguire ciecamente la moda o meno…



