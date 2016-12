Moda, tacchi alti e comodità? Le scarpe che fanno miracoli

I tacchi alti sono il vezzo di noi donne per eccellenza. Li amiamo, li desideriamo, li compriamo e poi li odiamo, per il dolore che ci causano. La moda, negli ultimi tempi, si è inventata che le gonne stanno bene anche con le sneakers, in nome della comodità, e forse possiamo anche crederci, in nome del fashion system. Ma diciamoci la verità: niente è pari all'effetto che fa una decolletè sotto una gonna, un abito lungo, ma anche un pantalone. E non vogliamo proprio rinunciare a tutta questa bellezza. Ma quindi come si fa a conciliare i tacchi con la comodità ? Se davvero non volete rinunciare a loro ma non volete nemmeno provare quel dolore che prende quasi il respiro, dopo una serata o addirittura una giornata passata sui tacchi, sappiate che con qualche accortezza è possibile non soffrire.

Fatti aiutare dal plateau: ovviamente le scarpe con il plateau, per essere proporzionate, devono essere molto alte. Ma questo piccolo gradino che ci solleva da terra e ci da stabilità, togliendo centimetri di tacco a quelli percepiti, è un vero e proprio mini-miracolo.



I tacchi larghi aiutano la stabilità: se non amate il plateau, puntate almeno su un tacco largo, che vi mantenga stabili nonostante la vostra punta del piede sia praticamente a terra. Un tacco sottile vi rende instabili e vi costringe a poggiare tutto il peso sulle punte, arrivando a fine giornata stremate.



Le scarpe avvolgenti, esattamente come quelle da ballo, con cinturini che avvolgano il collo del del piede, rendono la camminata più semplice e potrete sentirvi più sicure, meno traballanti. Ecco il segreto delle ballerine di flamenco!



Scegli tacchi medi: che la moda sta riscoprendo con piacere negli ultimi anni e che in tanti, da Valentino a Saint Laurent, stanno valorizzando come prodotti di punta delle loro collezioni.



Tacco alto, ma molto largo: per non rinunciare ad altezze vertiginose il non plus ultra è il tacco grosso, magari accompagnato dal plateau, per un effetto comodità da zeppa che vi stupirà.



Tacco largo di altezza media: anche lui riscoperto solo negli ultimi mesi dalle fashion victim, è quel tacco largo e poco alto che associavamo a quelli della nonna. Se la nonna a ottant'anni ci va ancora in giro, forse è perché sono comodi, no?



Zeppe altissime e comodissime: niente e dico niente, se bramate l'altezza, sarà mai più comodo di una zeppa. Sarà come stare in piano, ma sollevate di un buon 14 centimetri.



