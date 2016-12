Moda: i piccoli tocchi che fanno Halloween

“Nel mondo reale Halloween è la notte in cui i ragazzini si mascherano e chiedono dolcetto o scherzetto. Nel mondo delle ragazze Halloween è la notte in cui una ragazza può vestirsi come una modella porno e nessuno le può dire niente” come cita un famoso film con protagonista Lindsay Lohan.



Se dovete partecipare ad una cena a tema, informatevi prima sul dress code: siete davvero certe che, al di là della serata, tutti si presenteranno vestiti come orrendi mostri, streghe o fantasmi come fosse carnevale? Per evitare di finire come la povera Bridget Jones al pranzo “preti e lucciole”, assicuratevi con altri partecipanti su quello che indosseranno. Se la serata è solo una buona occasione per stare in compagnia di amici e dividere una cena, potete optare per un look poco ricercato anche se perfettamente in linea con la serata: abito scuro, trucco smoky e un rossetto rosso. In questo modo non potrete sbagliare.



Se invece i vostri amici amano festeggiare in grande o siete invitate ad un party super glamour, per un costume sexy (nessuno ci tiene davvero a spaventare gli altri) prendete spunto dalle celebrities, che amano vestirsi come i personaggi dei film più famosi. Da Kate Moss vestita come Morticia Addams a Doutzen Kroes nei panni della sexy Catwoman.



Ma ci sono anche Kim Kardashian, vestita da scheletro e Alessandra Ambrosio, Regina di Cuori di Alice nel Paese delle meraviglie. Super sexy anche la modella Behati Prinsloo che rievoca il film “Eyes Wide Shut”, mentre l'ironica Beyoncè si è vestita da ape regina (non a caso la chiamano Queen BEE).



